19:28 | 6.03.2025
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Юна співачка з Тернополя Ангеліна Глогусь перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Rising Stars Fest»

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    12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь здобула найвищу нагороду на Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Rising Stars Fest», що на початку березня відбувся у місті Хмельницькому.

    На сцені Хмельницького академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького учасники з усієї України змагалися у різноманітних номінаціях, зокрема у вокальному, танцювальному та цирковому мистецтві.

    Ангеліна Глогусь виборола супергран-прі у номінації «Вокал», обійшовши 159 інших учасників. Дівчинку нагородили пам’ятним дипломом та грошовою премією.

    Ангеліна займається вокалом з шести років. За її словами, спів вона полюбила ще в дитячому садку. Окрім вокалу, опановує гру на фортепіано. Дівчинка неодноразово брала участь у різних конкурсах та здобувала перемогу. Минулого року юна співачка увійшла до шістки фіналістів національного відбору «Дитячого Євробачення».

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