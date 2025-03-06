Юна співачка з Тернополя Ангеліна Глогусь перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Rising Stars Fest»

12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь здобула найвищу нагороду на Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Rising Stars Fest», що на початку березня відбувся у місті Хмельницькому.

На сцені Хмельницького академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького учасники з усієї України змагалися у різноманітних номінаціях, зокрема у вокальному, танцювальному та цирковому мистецтві.

Ангеліна Глогусь виборола супергран-прі у номінації «Вокал», обійшовши 159 інших учасників. Дівчинку нагородили пам’ятним дипломом та грошовою премією.

Ангеліна займається вокалом з шести років. За її словами, спів вона полюбила ще в дитячому садку. Окрім вокалу, опановує гру на фортепіано. Дівчинка неодноразово брала участь у різних конкурсах та здобувала перемогу. Минулого року юна співачка увійшла до шістки фіналістів національного відбору «Дитячого Євробачення».