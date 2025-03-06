Росія не перемагає. За нинішніх темпів РФ контролюватиме всю Україну десь через 118 років, — The Atlantic

Росія за минулий рік домоглася у війні повільного прогресу, втративши тисячі солдатів і цілі механізовані дивізії, зрештою захопивши невелику частину території. Про це пише журналіст Грем Вуд у своїй статті для The Atlantic.

«Такими темпами Росія контролюватиме всю Україну приблизно через 118 років. Майте цю цифру на увазі, коли почуєте, як президент Дональд Трамп або віцепрезидент Дж. Д. Венс заявляють, як це зробив Трамп минулого тижня на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським, що Україна «не перемагає» у війні і що вона перебуває в «дуже поганому становищі», — зазначає автор.

Грем наголошує, що позиція Росії також «погана» — і, можливо, більш болісна, оскільки росіяни відчувають додаткову гіркоту від усвідомлення того, що в лютому 2022 року вони могли б просто залишитися вдома і не починати війну.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос у розмові з журналістом порекомендував для вимірювання останніх російських успіхів на полі бою «дістати штангенциркуль», «оскільки війна сповільнилася настільки, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз». Росія, за його словами, не здатна прорватися через міську забудову.

«Це здебільшого безлюдні степи, з кількома селами і лише двома оперативно значущими містами, захопленими РФ торік. Це все, чим вони можуть похвалитися», — сказав аналітик.

При цьому масштаби втрат окупантів величезні — в одному з основних районів операції на Донбасі, повідомив аналітик, РФ «втратила близько 500 танків і 1000 бронетранспортерів — приблизно дивізію на кожні 10 кілометрів руху». За словами Джорджа Барроса, росіяни втрачають запаси техніки радянських часів. При цьому Уралвагонзавод, танковий завод і завод з виробництва боєприпасів працюють з початку повномасштабної війни проти України безперервно.

«Якщо припустити, що вони не отримають масивного вливання техніки від Північної Кореї чи Китаю, то росіяни на шляху до критичного виснаження протягом наступних 12-18 місяців», — сказав Баррос. Він зазначив, що Росія має криті сховища, які можуть приховати ще більше машин. Але більшість ознак вказують на остаточне вичерпання запасів — звісно, за умови, що Україна продовжуватиме отримувати військову допомогу в тому обсязі, в якому вона надходила до того, як Трамп припинив її надання на цьому тижні.

Також Баррос висловив упевненість, що здатність Росії набирати нових військових дуже послаблена. «Затягування конфлікту зараз насправді більше шкодить росіянам, ніж українцям», — наголосив аналітик.

До того ж, пише Грем Вуд, інфляція в Росії наближається до 20 відсотків (офіційно вона становить близько 9 відсотків), і РФ шаленими темпами витрачає на війну свій фонд добробуту.

“Україна, схоже, вважає, що якщо Росія захоплюватиме її територію нинішніми темпами, у неї врешті-решт закінчаться люди, танки, гроші та бажання воювати. Якщо Україна перебуває в такому становищі — змушена протриматися, страждати та терпіти більше смертей і руйнувань ще рік чи більше — то її позиція незавидна, але вона не програшна”, — підсумовує Грем.

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