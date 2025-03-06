Тернопільщина втратила захисника Івана Гладія

05 березня 2025 у Військово-медичному клінічному центрі (м. Львів) помер від тривалої хвороби старший солдат ГЛАДІЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, 1970 року народження, житель с. Дзвинячка Мельнице-Подільської територіальної громади, який з перших днів повномасштабної війни став на захист Української держави. Про це йдеться у повідомленні Другого відділу Чортківського РТЦК та МП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!