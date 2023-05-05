Захисник з Тернопільщини отримав «Золотий хрест» від Залужного

Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного отримав ще один житель Тернопільщини – Андрій Сагаль із Великих Гаїв. Про це повідомляє голова села Олег Кохман.

Справедлива та висока оцінка майстерності та відваги нашого бійця.

45-річний чоловік пішов захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення. Був поранений. Незважаючи на травми, знову повернувся на службу.

Пишаємося!

Зичимо подальших успіхів і звершень!

Чекаємо вдома з ПЕРЕМОГОЮ!