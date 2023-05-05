19:12 | 5.05.2023
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Захисник з Тернопільщини отримав «Золотий хрест» від Залужного

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Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного отримав ще один житель Тернопільщини  – Андрій Сагаль із Великих Гаїв. Про це повідомляє голова села Олег Кохман.

Справедлива та висока оцінка майстерності та відваги нашого бійця.
45-річний чоловік пішов захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення. Був поранений. Незважаючи на травми, знову повернувся на службу.

Пишаємося!
Зичимо подальших успіхів і звершень!
Чекаємо вдома з ПЕРЕМОГОЮ!

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