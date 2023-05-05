«Тут все всіяно смертю», – рятувальник Олександр Дворецький розміновує Херсонщину

Полковник служби цивільного захисту Олександр Віталійович Дворецький начальник відділу організації реагування на надзвичайні ситуації та гуманітарного розмінування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Про це розповідають в службі ДСНС.

Має значний досвід у розмінуванні та ліквідації надзвичайних ситуацій. Він активно залучається до проведення робіт із розміновування забруднених вибухонебезпечними предметами територій Київської та Херсонської областей, проявляючи мужність і героїзм, відданість служінню українському народові.

З 17 січня 2023 року Олександр призначений керівником робіт із гуманітарного розмінування територій Херсонської області. Робота на звільнених територіях надскладна, адже після деокупації, сотні піротехніків розчищають територію, проте роботи ще дуже багато. За словами Олександра, тут немає незабрудненої вибухівками території — від приватних подвір’їв до полів та лісів. Усе «всіяно» смертю…

Під час виконання завдань за призначенням проявляє себе як вмілий керівник, який професійно здійснює керівництво особовим складом.