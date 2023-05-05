Війна не завада: Олег Сович мріє створити буйволину ферму на Тернопільщині

Чортківська міська рада продовжує цикл історій «Війна не завада», де розповідає про людей, котрі не опускають руки, продовжують планувати майбутнє і намагаються розвивати власну справу навіть у час війни. Наш сьогоднішній герой публікації – 49-річний чортків’янин Олег Сович. Цілком ймовірно, що ви його знаєте. Адже чоловік займався і розведенням папуг, і фазанів, і павичів, і декоративних качок, і горлиць, і амадинів, і цуценят… А тепер мріє створити ферму із… буйволами!

Придбав собі у Переходах маленьку занедбану глиняну хату у надзвичайно мальовничому місці, оповитому густими лісами. Там пан Олег щодня працює – щось підбілити, щось пошпаклювати, щось почати будувати, щось покосити. Крок за кроком йде до мрії по заздалегідь продуманому плану.

Поки що на фермі Олега Совича є два буйволи – чорний азіатський водяний буйвол та угорський сірий буйвол. Це дороговартісні та цінні породи. Чоловік каже, що на Тернопільщині він єдиний, хто взявся за таку справу. Чорних азіатських водяних буйволів в Україні всього є близько двох сотень, і один із них – у Чортківській громаді.

Протягом життя чоловік працював кухарем, зварювальником, обвалювальником м’яса, водієм, оператором котельні, але водночас весь час займався тваринництвом. Пан Олег каже, що, напевно, на світі більше немає людини, яка так любить тварин, як він. І переконаний – такою сферою повинен займатись лише той, хто по-справжньому любить це, а не лише бажає отримати прибуток. У дитинстві, зізнається, поки всі мріяли про іграшки та інші захоплення, властиві малечі, він хотів одного – корови. І хоч ветеринарної освіти не має, знає про тварин усе і навіть більше. Це підтвердять, напевно, усі, хто з ним знайомий.

«Їздив у Закарпатську та Івано-Франківську області на буйволині ферми. Знайомився, розпитувався, навчався. Коли привіз на свою ферму першого буйвола – він був доволі кволим, мав авітаміноз. Я проколов його вітамінами, експериментую із кормами, зараз він виглядає зовсім іншим! Я знаю, що треба тварині», – із неабияким захопленням розповідає герой публікації.

Олег Сович каже, що буйволи – це не лише цінне молоко, із якого виготовляють моцарелу, та мармурове м’ясо, а й цікавий екзотичний туристичний об’єкт у майбутньому: «Мрію також із молока буйволиці робити моцарелу. А що, чому італійські монахи варили моцарелу, а ми у Чорткові не зможемо?!».

Міський голова Володимир Шматько особисто оглянув господарку Олега Совича та, переконавшись у його завзятості та бажанні розвивати власну справу, зазначив, що на найближчому засіданні сесії депутати розглянуть зміни до «Програми комплексного розвитку та підтримки сільського господарства», щоб герой нашої публікації зміг отримати щорічну дотацію на кожного буйвола у розмірі 3000 грн.

«Наша команда зараз як ніколи готова підтримувати подібні починання. Тому, хто хоче працювати, платити податки, реалізовувати такі цікаві проекти – однозначно треба допомогти! Ми готові підтримувати фінансово, готові розглядати питання про надання земельних ділянок в оренду для реалізації задуманого тощо», – прокоментував Володимир Шматько.