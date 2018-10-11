12-13 жовтня на Тернопільщині перебуватиме Патріарх Філарет

Програма першосвятительського візиту на Тернопілля:

12 жовтня, п’ятниця

12:15 Літія та освячення настінних розписів храму-пантеону св. прав. Анни на честь загиблих у війні на Сході з російським окупантом за незалежність України в селі Лішня.

15:00 Освячення ікони св. мч. Юрія Переможця – покровителя борців за незалежність України у Преображенському соборі м. Кременця.

16:30 Відвідини будівництва кафедрального собору свв. Костянтина та Єлени м. Тернополя, огляд будівництва, молебень за будівничих.

13 жовтня, субота

09:00 Зустріч у храмі Куликова, Літургія