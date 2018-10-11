На історичних будівлях Чорткова з’являться туристично-інформаційні таблиці

Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Мета встановлення таких таблиць – покращення інформаційної та комунікаційної доступності об’єктів культурної та архітектурної спадщини для жителів та гостей міста.

Виготовлення та встановлення інформаційно-туристичних таблиць буде здійснене не за рахунок міського бюджету, а за кошти місцевих підприємців Василя Батрина та Андрія Вітюка, які ініціювали таку новацію. Встановленням таблиць займатиметься КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств». Члени виконкому також надали дозвіл цьому підприємству прийняти їх на свій баланс.

Усі інформаційно-туристичні таблиці (а їх по місту має налічуватись 21) будуть виготовлені з органічного скла та матимуть стандартний розмір 50 см х 30 см. На нижній частині таблиць будуть розміщені QR-коди. Відсканувавши їх, можна дізнатися всю інформацію про ту чи іншу будівлю. Так, інформаційно-туристичні таблиці будуть встановлені на таких будівлях міста Чорткова: Церква Вознесіння Господнього;

Успенська церква;

Синагога Головна;

Замок Гольських;

Будинок «Соколів»;

Вілла Василевських;

Будинок бургомістра Людвіга Носса;

Гімназія «Гідна школа»;

Монастир ордену Кармелітів;

Годинникова вежа та торгові ряди;

Еміграційний будинок;

Пошта;

Споруда повітового суду;

Церква Святої Покрови;

Костел Святого Станіслава;

Міська ратуша;

Синагога «Нова»;

Аптека по вул. С. Бандери;

Вілла Горбачовських;

Сквер Скорботи і Надії;

Польська гімназія.