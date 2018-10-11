У Тернополі пройде ІІ Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор

Поки триває життя – доки виникають питання.. Різні. Від загального відчуття щастя, свого призначення, своїх слабких та сильних сторін, власної ефективності та здобутків до ефективного партнерства чи ділового, чи особистого, а може і такого, що на все життя..

І дуже добре, коли можна мати підказки від світу у прокладанні власного шляху. Ще дієвіше – коли перебуваєш у цих станах та одразу можеш аналізувати, що приводить до власного успіху, а що відкидає назад.

Для допомоги Тобі у проживанні різних ситуацій та розуміння, що тебе рухає, а що зупиняє, в Тернополі 27-28 жовтня пройде ІІ Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор. На нього приїдуть ігропрактики зі всієї України. Бо саме настільні психологічні ігри можуть наблизити тебе до власних досягнень. Можуть наштовхнути на роздуми та усвідомлення чогось важливого для тебе. І якщо є готовність до впускання цього у серце, то і може бути прорив!

А ти хочеш? Хочеш мати власний шлях крокування до успіху? Хочеш мати вивільнення від негативних переживань, що зачаїлися? Хочеш взнати перешкоди, що ти робиш сам собі чи можливо у когось «запозичив» і вони стали частиною тебе та впливають на твій успіх? На твої стосунки? Хочеш «по поличках» розкласти власні цінності та зрозуміти як це відображається у власному житті?

Звістно, це ризиковий крок! Може легше читати купу книжок та слухати купу лекцій? Звістно, що це теж треба! Але хочеш швидкості у цьому?

Приходь! Приходь на Фестиваль, бо там буде практика!

Грай! На Фестивалі буде представлено 5 локацій, щоб ти обрав саме ту, що буде потрібна тобі!

Пізнавай! Саме наш Фестиваль має змогу пограти у повноформатний варіант гри. Ми маємо час на твою трансформацію!

https://www.facebook.com/events/2178405189079158/