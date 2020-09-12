12 вересня видужало 128 осіб та підтверджено 288 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області
Станом на 12 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 8648 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8017 випадків – дорослі, 631 випадок – діти), з них 100 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3963 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 2305 (948 одужало, 14 летальних, 1343 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 491 (203 одужало, 6 летальних, 282 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 193 (54 одужало, 2 летальних , 137 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 458 (162 одужало, 9 летальних, 287 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 486 (175 одужало, 3 летальних , 308 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 351 (115 одужало, 10 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 226 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 453 (195 одужало, 6 летальних, 252 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 173 (55 одужало, 118 продовжують хворіти);
– Козівський район – 240 (127 одужало, 2 летальних, 111 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 582 (471 одужало, 10 летальних, 101 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 229 (159 одужало, 70 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 408 (293 одужало, 7 летальних, 108 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 174 (72 одужало, 1 летальний, 101 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 40 (16 одужало, 3 летальних, 21 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 317 (128 одужало, 3 летальних, 186 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 729 (277 одужало, 5 летальних, 447 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 695 (283 одужало, 5 летальних , 407 продовжують хворіти);
– Шумський район – 324 (230 одужало, 13 летальних, 81 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 128 осіб;
проведено 1326 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 288 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 72 р. Кременецький район с. Жолоби
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (64 особи)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Жуків – 2
• с. Вільховець – 1
• с. Посухів – 1
Борщівський район (13 осіб):
• м. Борщів – 9
• с. Цигани – 1
• с. Михайлівка – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (28 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Трибухівці – 8
• с. Скоморохи – 2
• с. Бариш – 2
• с. Переволока – 2
• с. Підзамочок – 2
• с. Доброполе – 1
• с. Цвітова – 1
• с. Возилів – 1
• с. Новоставці – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Космирин – 2
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• м. Хоростків – 1
• смт Гусятин – 2
• с. Целіїв – 1
• с. Котівка – 2
• с. Хлопівка – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Раштівці – 1
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (33 особи):
• м. Заліщики – 15
• с. Нагоряни – 2
• с. Нирків – 2
• с. Щитівці – 2
• с. Литячі– 1
• с. Касперівці – 1
• с. Дорогичівка – 2
• с. Попівці – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Дунів – 1
• с. Устечко – 1
• с. Синьків – 1
• с. Шутроминці – 1
Збаразький район (17 осіб):
• м. Збараж – 6
• смт Вишнівець – 4
• с. Грицівці – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Кривчики – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Киданці – 1
• с. Розношинці – 1
️Зборівський район (16 осіб):
• м. Зборів – 4
• смт Залізці – 4
• с. Млинівці – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Курівці – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Беримівці – 1
• с. Ренів – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Кальне – 1
• с. Дибще – 1
• смт Козлів – 1
• с. Денисів – 1
Кременецький район (15 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Жолоби – 4
• м. Почаїв – 3
• с. Сапанів – 1
• с. Іква – 1
️Лановецький район (11 осіб):
• м. Ланівці – 7
• с. Юськівці – 3
• с. Борщівка – 1
Монастириський район (9 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Гранітне – 1
• с. Високе – 1
• с. Вербка – 1
• с. Ковалівка – 2
Підволочиський район (17 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Колодіївка – 4
• с. Терпилівка – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Магдалівка – 3
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Носів – 1
• с. Лиса – 1
• с. Старе Місто – 2
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Конопківка – 2
• с. Дворіччя – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• с. Красівка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Смиківці – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 1
• с. Байківці – 1
• с. Романівка – 1
• с. Грабовець – 2
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Пробіжна – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Свидова – 1
Шумський район (9 осіб):
• с. Потуторів – 2
• м. Шумськ – 2
• с. Мала Іловиця – 1
• с. Боложівка – 3
• с. Тилявка – 1