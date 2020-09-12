12 вересня видужало 128 осіб та підтверджено 288 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 12 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 8648 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8017 випадків – дорослі, 631 випадок – діти), з них 100 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3963 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 2305 (948 одужало, 14 летальних, 1343 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 491 (203 одужало, 6 летальних, 282 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 193 (54 одужало, 2 летальних , 137 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 458 (162 одужало, 9 летальних, 287 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 486 (175 одужало, 3 летальних , 308 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 351 (115 одужало, 10 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 226 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 453 (195 одужало, 6 летальних, 252 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 173 (55 одужало, 118 продовжують хворіти);

– Козівський район – 240 (127 одужало, 2 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 582 (471 одужало, 10 летальних, 101 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 229 (159 одужало, 70 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 408 (293 одужало, 7 летальних, 108 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 174 (72 одужало, 1 летальний, 101 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 40 (16 одужало, 3 летальних, 21 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 317 (128 одужало, 3 летальних, 186 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 729 (277 одужало, 5 летальних, 447 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 695 (283 одужало, 5 летальних , 407 продовжують хворіти);

– Шумський район – 324 (230 одужало, 13 летальних, 81 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 128 осіб;

проведено 1326 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 288 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 72 р. Кременецький район с. Жолоби

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (64 особи)

Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 10

• с. Жуків – 2

• с. Вільховець – 1

• с. Посухів – 1

Борщівський район (13 осіб):

• м. Борщів – 9

• с. Цигани – 1

• с. Михайлівка – 1

• смт Скала-Подільська – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

Бучацький район (28 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Трибухівці – 8

• с. Скоморохи – 2

• с. Бариш – 2

• с. Переволока – 2

• с. Підзамочок – 2

• с. Доброполе – 1

• с. Цвітова – 1

• с. Возилів – 1

• с. Новоставці – 2

• с. Жизномир – 1

• с. Космирин – 2

• с. Ліщанці – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• м. Хоростків – 1

• смт Гусятин – 2

• с. Целіїв – 1

• с. Котівка – 2

• с. Хлопівка – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Раштівці – 1

• с. Личківці – 2

Заліщицький район (33 особи):

• м. Заліщики – 15

• с. Нагоряни – 2

• с. Нирків – 2

• с. Щитівці – 2

• с. Литячі– 1

• с. Касперівці – 1

• с. Дорогичівка – 2

• с. Попівці – 1

• с. Бедриківці – 2

• с. Дунів – 1

• с. Устечко – 1

• с. Синьків – 1

• с. Шутроминці – 1

Збаразький район (17 осіб):

• м. Збараж – 6

• смт Вишнівець – 4

• с. Грицівці – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Кривчики – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Киданці – 1

• с. Розношинці – 1

Зборівський район (16 осіб):

• м. Зборів – 4

• смт Залізці – 4

• с. Млинівці – 1

• с. Кабарівці – 1

• с. Курівці – 1

• с. Погрібці – 1

• с. Беримівці – 1

• с. Ренів – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Загір’я – 1

Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Кальне – 1

• с. Дибще – 1

• смт Козлів – 1

• с. Денисів – 1

Кременецький район (15 осіб):

• м. Кременець – 6

• с. Жолоби – 4

• м. Почаїв – 3

• с. Сапанів – 1

• с. Іква – 1

Лановецький район (11 осіб):

• м. Ланівці – 7

• с. Юськівці – 3

• с. Борщівка – 1

Монастириський район (9 осіб):

• м. Монастириська – 4

• с. Гранітне – 1

• с. Високе – 1

• с. Вербка – 1

• с. Ковалівка – 2

Підволочиський район (17 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 4

• с. Колодіївка – 4

• с. Терпилівка – 1

• с. Зарубинці – 1

• с. Клебанівка – 1

• с. Магдалівка – 3

Підгаєцький район (5 осіб):

• м. Підгайці – 1

• с. Носів – 1

• с. Лиса – 1

• с. Старе Місто – 2

Теребовлянський район (3 особи):

• с. Конопківка – 2

• с. Дворіччя – 1

Тернопільський район (9 осіб):

• с. Красівка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Смиківці – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Біла – 1

• с. Байківці – 1

• с. Романівка – 1

• с. Грабовець – 2

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Пробіжна – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Свидова – 1

Шумський район (9 осіб): • с. Потуторів – 2 • м. Шумськ – 2 • с. Мала Іловиця – 1 • с. Боложівка – 3 • с. Тилявка – 1