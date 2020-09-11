Як на Тернопільщині суд вирішує справи про порушення правил карантину

До Борщівського районного суду Тернопільської області від початку оголошення карантину надійшло на розгляд 38 адміністративних матеріалів про притягнення осіб до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

По 12 справах матеріали повернуто для належного оформлення; 12– закрито провадження у справі, 1 справа з накладенням штрафу в сумі 17000 гривень( постанова скасована Тернопільським апеляційним судом на підставі ст.22 КУпАП) та 13 справи перебувають на розгляді.