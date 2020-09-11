17:31 | 11.09.2020
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Новини Тернополя 

Як на Тернопільщині суд вирішує справи про порушення правил карантину

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   До Борщівського районного суду  Тернопільської області від початку оголошення карантину надійшло на розгляд  38 адміністративних матеріалів про притягнення осіб до відповідальності за статтею 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».

     По 12 справах матеріали повернуто для належного оформлення;   12– закрито провадження у справі,  1 справа з накладенням штрафу в сумі 17000 гривень( постанова скасована Тернопільським апеляційним судом на підставі ст.22 КУпАП)  та 13 справи перебувають на розгляді.

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