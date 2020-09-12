Лабораторія успіху у Тернополі – найкраща інвестиція в майбутнє своєї дитини

(психологічний курс для дітей і підлітків від 7 до 15 років)

З чого починається успіх? З віри в свої можливості і сили!

А звідки береться віра в себе? Як і всі наші уявлення про життя – з дитинства.





– Слухай, а я практично готова “Краща версія себе”! Звичайно, потрібно дещо підкоректувати, але в цілому я ОК!

– Мам, а ти знала, що гнів можна розірвати на дрібні шматочки, коли рвеш папір?

– Капець, як складно за хвилину розповісти, чому я успішний, і ще так, щоб тобі повірили…

– Мам, а паніка – це нормально! Просто коли вона раптом настає, потрібно їй сказати: “Привіт, паніко, давай знайомитися!”

Ось такими відкриттями діляться діти і підлітки з батьками під час навчання на курсі «Лабораторія успіху».

Поки діти ростуть, у нас завжди є можливість прищепити їм високу самооцінку та позитивні установки. Поки діти ростуть, їх потрібно хвалити, любити і заохочувати. Вчити розуміти себе і свої емоції, почуття і вчинки інших людей. Формувати навички успішної людини. Саме для цього ми і створили Лабораторію успіху.

Що отримає ваша дитина на виході?

Навчиться визначати цілі, щоб легко їх досягати. Пізнає себе – свої риси характеру, свої таланти. Навчиться любити себе не за те, а тому що…. Навчиться будувати позитивні відносини з однокласниками, батьками, оточуючими людьми. Дізнається, як розуміти жести, пози, міміку, погляд. Дізнається, як управляти своїми емоціями. Страх, печаль, невпевненість, злість – що робити з цими емоціями? Як можна з ними впоратися? Дитина все дізнається і навчить батьків 🙂 Навчиться мирно вирішувати конфлікти: буде знати 5 способів поведінки в складних ситуаціях, плюси і мінуси кожного з них і усвідомлено вибирати свій стиль поведінки. Навчиться розпоряджатися часом: зіставляти свої можливості з часовими інтервалами, планувати роботу, розуміти і приймати існування ритмів життя.

А ще всі учасники отримають 25 годин такого потрібного їм спілкування: живого, справжнього, коли тебе чують, приймають і розуміють, коли всі один одному допомагають. Діти згадують цей час із задоволенням! А деякі навіть плачуть на випускному через те, що це вже остання зустріч.

«Я щаслива як мама. Макс щасливий теж, що пройшов цей шлях – знайомство із собою, разом з Вами, з командою, тепер вже і друзів. За той час він замітно подорослішав, я бачу якісні цеглинки, закладені у його фундаменті особистості. Велике дякую за вашу працю, в якій відчувається любов!» (Оксана Собчук, мама 13-річного Максима)

– А якщо моя дитина не прагне успіху? Це мені не подобається, що вона не прибирає свою кімнату, не вчить уроки, цілими днями сидить у смартфоні… А сина (доньку) все влаштовує! Єдине бажання, щоб не чіпали.

– Ви чули про ефект солоного огірка? Коли свіжий хрусткий огірок занурити у діжку із солоними, то як би він не опирався, не казав «я не хочу мінятися», «дайте мені спокій», він все одно стане солоним. Так і підлітки в нашій Лабораторії, потрапивши в середовище, де тебе оточують однолітки, які прагнуть успіху, і самі заряджаються успіхом і починають змінюватися на краще. Головне, зробити перший крок і прийти на перший тренінг в Лабораторію!

«Моя Аня категорично не хотіла йти в Лабораторію успіху. Довелося пускати в дію підкуп і шантаж, щоб вмовити її прийти на перше заняття. Вона не пропустила далі жодного заняття і з нетерпінням чекала на кожне наступне. А по закінченні Лабораторії сказала мені: Мама, дякую, що заставила мене прийти в Лабораторію. Тут мені повернули віру в однолітків. І я хочу бути психологом, як Іра!» (Тетяна Іменнова, мама 15-річної Анни).

Формат роботи Лабораторії успіху: 10 тренінгів тривалістю 2, 5 години для підлітків 9-12 і 13-15 р. (окремі групи) і 10 занять тривалістю 2 години для дітей 7-8 р. по вихідних (субота або неділя).

Ведуча Лабораторії – психолог з 10-річним стажем, мама 13-річного підлітка, Ірина Волошин.

Місце проведення – приватний заклад позашкільної освіти «Промінчики» (Хмельницького, 21а).

Якщо вам важливо налагодити контакт з дитиною та бачити її щасливою, записуйте її в Лабораторію успіху! Все ще сумніваєтеся? Приходьте разом з нею на першу зустріч-знайомство (без оплати) 18 вересня, і вже після цього приймайте рішення.

Щоб записатися, ставте ++ в коментарях тут, або телефонуйте 067-353-1432.