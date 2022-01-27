1593 хворих на COVID-19 зареєстровано в Тернопільській області на 27 січня

+1593 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 27 СІЧНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 120 210 ВИПАДКІВ ВІД ПОЧАТКУ ЕПІДЕМІЇ

Згідно з даними обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 09:00 26 січня 120 210 випадків COVID-19, 2 215 летальних, 107 205 людей одужало

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН (167 ВИПАДКІВ)

Географія поширення нових випадків:

+50 Кременецька міська ОТГ

+36 Лановецька міська ОТГ

+31 Вишнівецька селищна ОТГ

+22 Шумська міська ОТГ

+16 Борсуківська сільська ОТГ

+9 Почаївська міська ОТГ

+3 Великодедеркальська сільська ОТГ

Географія поширення нових випадків:

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (885 ВИПАДКІВ):

+294 Тернопільська міська ОТГ

+80 Бережанська міська ОТГ

+79 Збаразька міська ОТГ

+64 Козівська селищна ОТГ

+43 Теребовлянська міська ОТГ

+41 Підволочиська селищна ОТГ

+38 Великоберезовицька селищна ОТГ

+38 Скалатська міська ОТГ

+36 Залозецька селищна ОТГ

+29 Микулинецька селищна ОТГ

+26 Підгаєцька міська ОТГ

+19 Великогаївська сільська ОТГ

+18 Нараївська сільська ОТГ

+18 Саранчуківська сільська ОТГ

+15 Зборівська міська ОТГ

+12 Іванівська сільська ОТГ

+10 Козлівська селищна ОТГ

+7 Купчинецька сільська ОТГ

+6 Великобірківська селищна ОТГ

+4 Байковецька сільська ОТГ

+4 Білецька сільська ОТГ

+2 Золотниківська сільська ОТГ

+2 Скориківська сільська ОТГ

Географія поширення нових випадків:

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН (541 ВИПАДОК)

+106 Чортківська міська ОТГ

+65 Монастириська міська ОТГ

+43 Білобожницька сільська ОТГ

+42 Заліщицька міська ОТГ

+38 Борщівська міська ОТГ

+38 Бучацька міська ОТГ

+27 Коропецька селищна ОТГ

+26 Гусятинська селищна ОТГ

+24 Скала-Подільська селищна ОТГ

+24 Трибухівська сільська ОТГ

+22 Заводська селищна ОТГ

+18 Золотопотіцька селищна ОТГ

+16 Більче-Золотецька сільська ОТГ

+15 Товстенська селищна ОТГ

+14 Копичинецька міська ОТГ

+11 Іване-Пустенська сільська ОТГ

+3 Гримайлівська селищна ОТГ

+3 Нагірянська сільська ОТГ

+2 Васильковецька сільська ОТГ

+2 Мельнице-Подільська селищна ОТГ

+1 Колиндянська сільська ОТГ

+1 Хоростківська міська ОТГ