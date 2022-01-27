1593 хворих на COVID-19 зареєстровано в Тернопільській області на 27 січня
+1593 ХВОРИХ НА COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 27 СІЧНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 120 210 ВИПАДКІВ ВІД ПОЧАТКУ ЕПІДЕМІЇ
Згідно з даними обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 09:00 26 січня 120 210 випадків COVID-19, 2 215 летальних, 107 205 людей одужало
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН (167 ВИПАДКІВ)
Географія поширення нових випадків:
+50 Кременецька міська ОТГ
+36 Лановецька міська ОТГ
+31 Вишнівецька селищна ОТГ
+22 Шумська міська ОТГ
+16 Борсуківська сільська ОТГ
+9 Почаївська міська ОТГ
+3 Великодедеркальська сільська ОТГ
Географія поширення нових випадків:
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (885 ВИПАДКІВ):
+294 Тернопільська міська ОТГ
+80 Бережанська міська ОТГ
+79 Збаразька міська ОТГ
+64 Козівська селищна ОТГ
+43 Теребовлянська міська ОТГ
+41 Підволочиська селищна ОТГ
+38 Великоберезовицька селищна ОТГ
+38 Скалатська міська ОТГ
+36 Залозецька селищна ОТГ
+29 Микулинецька селищна ОТГ
+26 Підгаєцька міська ОТГ
+19 Великогаївська сільська ОТГ
+18 Нараївська сільська ОТГ
+18 Саранчуківська сільська ОТГ
+15 Зборівська міська ОТГ
+12 Іванівська сільська ОТГ
+10 Козлівська селищна ОТГ
+7 Купчинецька сільська ОТГ
+6 Великобірківська селищна ОТГ
+4 Байковецька сільська ОТГ
+4 Білецька сільська ОТГ
+2 Золотниківська сільська ОТГ
+2 Скориківська сільська ОТГ
Географія поширення нових випадків:
ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН (541 ВИПАДОК)
+106 Чортківська міська ОТГ
+65 Монастириська міська ОТГ
+43 Білобожницька сільська ОТГ
+42 Заліщицька міська ОТГ
+38 Борщівська міська ОТГ
+38 Бучацька міська ОТГ
+27 Коропецька селищна ОТГ
+26 Гусятинська селищна ОТГ
+24 Скала-Подільська селищна ОТГ
+24 Трибухівська сільська ОТГ
+22 Заводська селищна ОТГ
+18 Золотопотіцька селищна ОТГ
+16 Більче-Золотецька сільська ОТГ
+15 Товстенська селищна ОТГ
+14 Копичинецька міська ОТГ
+11 Іване-Пустенська сільська ОТГ
+3 Гримайлівська селищна ОТГ
+3 Нагірянська сільська ОТГ
+2 Васильковецька сільська ОТГ
+2 Мельнице-Подільська селищна ОТГ
+1 Колиндянська сільська ОТГ
+1 Хоростківська міська ОТГ