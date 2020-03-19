16:20 | 19.03.2020
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Новини Тернополя 

Перший випадок коронавірусу у Житомирі

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Повідомляє мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook.

Пацієнтові 56 років, він нещодавно повернувся з Австрії.

Загалом це другий випадок коронавірусу у Житомирській області: перший був летальний. 13 березня у Радомишлі померла 71-річна жінка.
До слова, хлопець-студент, який контактував з цією жінкою напередодні, наразі знаходиться у лікарні в Києві – в нього теж коронавірус.
А сьогодні на Житомирщині госпіталізували подружню пару, яка також спілкувалася з бідолашною жінкою. Наразі вони знаходяться у лікарні Коростишева.

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