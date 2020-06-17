Не пом’якшувати карантин, а навпаки – зробити жорсткішим, просить очільник Тернопільщини

У зв’язку з погіршенням в області епідситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській ОДА відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За підсумками засідання, прийнято рішення рекомендувати місцевим комісіям ТЕБ та НС у Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Лановецькому, Тернопільському, Шумському районах і м. Тернопіль посилити карантинні заходи.

Тернопільщина цього тижня не увійшла в зону адаптивного карантину через перевищення показника інцидентності COVID-19 у 6-ти районах області і м. Тернопіль.

У зв’язку з цим прийнято рішення рекомендувати місцевим комісіям ТЕБ та НС заборонити

масові зібрання

роботу спортивних груп, секцій, фітнес центрів у закритих приміщеннях

перевезення пасажирів при перевищенні посадкових місць

роботу закладів торгівлі, ТРЦ, якщо вони не можуть розмежувати потоки відвідувачів

обслуговування клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування – дозволено літні майданчики зі збереженням усіх санітарних норм.

Аби зменшити динаміку захворюваності, усім слід дотримуватися карантинного режиму та менше відвідувати громадські місця. Не варто забувати про засоби індивідуального захисту та регулярну обробку рук дезінфекторами.

«Ми рекомендуємо у зазначених районах і Тернополі не пом’якшувати карантин, а навпаки – зробити жорсткішим, адже там рівень інцидентності перевищує норму. Ситуація із захворюваністю в області погіршується також у зв’язку з тим, що людям набридло сидіти вдома. Проте, не потрібно забувати про носіння захисних масок, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків, які оберігають від інфікування COVID-19», – каже голова ОДА Володимир Труш.

«На сьогодні 73 пацієнти, у яких діагностували COVID-19, знаходяться на стаціонарі. З них 19 – перебувають у важкому стані й підключені до апаратів ШВЛ або кисневих концентраторів. Найбільше хворих у 6-ти перелічених районах і місті Тернопіль. Тому різко збільшилась потреба надання допомоги важкохворим. Ми бачимо, що жителі області ігнорують карантинні заходи, проводять масові святкування, що призводить до радикального погіршення епідситуації в регіонах», – підкреслив начальник управління охорони здоров’я ТОДА Володимир Богайчук.