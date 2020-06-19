19 червня: на Тернопільщині ще 63 випадки COVID

Станом на 19 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1605 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1474 випадки – дорослі, 131 випадок – діти), з них 27 летальних. Видужало 1050 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1154 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 13 осіб виявлені позитивні результати і 881 особа на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 283 (96 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 6 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 84 (66 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 20 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 63 (28 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 4 (3 одужало);

– Козівський район – 52 (25 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 421 (323 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 47 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (6 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 86 (20 одужало);

– Чортківський район – 60 (55 одужало);

– Шумський район – 184 (123 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 14 осіб

✅проведено 543 дослідження методом ПЛР.

✅проведено тестування біоматеріалу від 91 особи методом ІФА. У 0 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, які вказують на гострий період захворювання.

✅підтверджено 63 випадки зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (30 осіб)

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Нападівка – 1

⭕️Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 1

• с. Лози – 2

• с. Дзвиняча – 1

• с. Кретівці – 1

• с. Загороддя – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Петриків – 1

• с. Баворів – 1

• с. Підгороднє – 1

• с. Гаї Гречинські – 1

• с. Красівка – 1

• с. Дичків – 1

⭕️Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Урмань – 1

⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

⭕️Шумський район (7 осіб):

• с. Літовище – 1

• с. Бриків – 1

• с. Мізюренці – 1

• с. Кордишів – 1

• с. Темногайці – 2

• с. Васьківці – 1

⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Городок – 1

⭕️Козівський район (5 осіб):

• с. Росохуватець – 1

• с. Золота Слобода – 4