Вперше за останні п’ять років тернополяни мають можливість наживо побачити картини відомої тернопільської художниці Олесі Гудими. У гастропабі «Natura» відкрили першу виставку її картин із квітами. У експозиції – 13 полотен. На них – маки, волошки, люпин, лаванда, польові квіти. Незвичайне поєднання кольорів і текстури заворожує погляд.

Всі ці картини намальовані технікою імпасто, – розповідає Олеся. – Я вже десять років працюю у ній – вже створила 106 робіт. Постійно вдосконалю цю техніку. Зрозуміла, що можна використовувати текстуру фарби і кольори для створення оптичних ілюзій. Всі полотна, які представлені на виставці, об`єднує стиль «a la prima». Його особливість полягає в тому, що художник малює картину дуже швидко, в один момент. Це може тривати пів години, може годину. Найважливіше зробити це швидко, передавши свої емоції і почуття в цей момент, зафіксувати їх у картині.

Картини Олесі Гудими можна буде побачити у гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького, 11. Частину коштів від продажу картин передасть на благодійність – допоможе багатодітній родині, яка перебуває у складній ситуації. Загалом Олеся запланувала цьогоріч організувати п’ять виставок у різних куточках України.

Нагадаємо, Олеся Гудима займається живописом з 2007 року. У її доробку близько тисячі картин. Їх купують колекціонери з усього світу.

Квітослава Вінчук.