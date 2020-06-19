09:04 | 19.06.2020
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Новини Тернополя 

За допомогою земснаряду у Тернополі очищають водойму у парку

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Вже другий тиждень тривають роботи з очистки водойми поблизу Козацького острова у гідропарку «Топільче».

За допомогою земснаряду, фахівці РОВР у Тернопільській області проводять роботи із розмиву грунту під тиском і переведення його в напіврідку масу – пульпу, яку переміщують у фільтраційну карту, в якій вода фільтрується, а грунт осідає.

Такі роботи з очистки озерця позитивно вплинуть на  водне середовище і прилеглу територію, покращиться гідрологічний режим та санітарний стан водойм, а також запобігатимуть застою і цвітінню води.

 

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