12:32 | 27.12.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

2 бронзи та 2 срібла здобула команда Тернополя на міжнародних змаганнях із плавання

Irena 3 Views Прокоментуй!

Успішними виступами вихованців відділення плавання  Тернопільської комунальної дитячо-юнацької спортивної школи №1 завершився 2019 рік.

2 бронзи та 2 срібла здобула команда Тернополя на міжнародних змаганнях “XII SCITEC GYOR OPEN OLYMPIC QUALIFICATION EVENT”, які відбулися 18-21 грудня в Угорщині.

Не менш успішним був виступ спортсменів на відкритому міжнародному турнірі “Новорічний спринт” , що проходив 18-22 грудня у місті Речіца , Республіка Білорусь.

Також, наймолодші вихованці нашої школи повернулися з нагородами та хорошим настроєм із змагань до дня святого Миколая, що відбулися 20-22 грудня в Броварах.

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