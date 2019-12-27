2 бронзи та 2 срібла здобула команда Тернополя на міжнародних змаганнях із плавання

Успішними виступами вихованців відділення плавання Тернопільської комунальної дитячо-юнацької спортивної школи №1 завершився 2019 рік.

2 бронзи та 2 срібла здобула команда Тернополя на міжнародних змаганнях “XII SCITEC GYOR OPEN OLYMPIC QUALIFICATION EVENT”, які відбулися 18-21 грудня в Угорщині.

Не менш успішним був виступ спортсменів на відкритому міжнародному турнірі “Новорічний спринт” , що проходив 18-22 грудня у місті Речіца , Республіка Білорусь.

Також, наймолодші вихованці нашої школи повернулися з нагородами та хорошим настроєм із змагань до дня святого Миколая, що відбулися 20-22 грудня в Броварах.



