Як “законно” у три кроки рідкісну і дорогу земельну ділянку зеленої зони безкоштовно віддати потрібним будівельникам, – лайфак від тернопільської влади
Біля Педагогічного університету чергова земельна схема.
На тернополян, що живуть на мікрорайоні «Дружба», очікує чергове ущільнення житловою багатоповерховою забудовою. Про це повідомляють активісти “Сили людей”.
Як “законно” у три кроки рідкісну і дорогу земельну ділянку зеленої зони безкоштовно віддати потрібним будівельникам:
Крок 1.
15 грудня 2017 року міський голова Сергій Надал й депутати одностайно голосують рішення №7/21/202 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки площею до 0,0428га безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку громадянину Федаку Павлу Михайловичу.
Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii-arhiv/4575.html
Крок 2.
15 червня 2018 року народні обранці знову ж таки одностайно голосують рішення №7/25/191 про затвердження вище згаданого проекту про передачу земельної ділянки безкоштовно у власність.
Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/21213.html
Крок 3.
5 квітня 2019 року міський голова з депутатами втретє одностайно голосують рішення №7/33/121 про (УВАГА!!!) ЗМІНУ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ земельної ділянки площею 0,0428га (кад. номер 6110100000:13:008:0198) під будівництво та обслуговування вже БАГАТОКВАРТИРНОГО житлового будинку за адресою вул.Кривоноса-Громницького.
Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/28580.html