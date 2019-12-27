“Деякі “гарячі голови” кажуть, що Тернопільська районна лікарня не має перспективи”

10 років це багато чи мало? Першокласник і випускник середньої школи-дві різні людини два інших світогляди. 10 років минає, відколи хірургічне відділення Тернопільської центральної районної лікарні було перенесено з селища Великі Бірки у новозбудований корпус лікарні в м. Тернопіль. Загалом це покращило доступність жителям району до надання хірургічної допомоги. Проліковано більше 16 тис. пацієнтів, виконано більше 10 тис. оперативних втручань різного ступеня складності. Хірургічне відділення працювало в умовах жорсткої конкуренції із медичними закладами м. Тернопіль та показало свою ефективність та конкурентноспроможність. 15 років тому вперше в Україні серед районних лікарень, завдяки головному лікареві Вардинцю І. С., було закуплено лапароскопічну стійку, що розпочало новий етап розвитку малоінвазивних технологій у відділенні.

Перебуваючи на різних медичних форумах, знову і знову переконуюся, що прогрес хірургії та й взагалі медицини в нашій країні залежить від ентузіастів та фанатів своєї справи. А якщо є підтримка та розуміння розвитку медицини в сучасних умовах, керівництва закладу, влади району чи міста, народжуються такі лікарні як Ковельська ЦРЛ, де проведено пересадку нирки, операції на відкритому серці і зовсім недавно вперше за останні 15 років в Україні пересадка серця, або Черкаси де проведені пересадки «кісткового мозку». Не в столиці, а районному та обласному центрі, де немає медичних інститутів чи університетів. Це командна гра і спільне бачення мети – якісна, сучасна медична послуга. За 10 років завдяки відданим своїй справі лікарям, у відділі розширено перелік оперативні втручання із застосуванням малоінвазивних технологій, травматологічні та ортопедичні операції проводяться під контролем ЕОП(електронно обчислювального перетворювача), що дає змогу з високою точністю виконувати складні травматологічні операції. Ендоскопічні(без розрізу) операції на суглобах вже стали рутинними. В перспективі заміна суглобів. Ендоскопічні операції в гінекології, гістероскопії. Все це надбання нашої команди. Лікування варикозу нижніх кінцівок із застосування ендовенозного біозварювання, мініфлебектомії, склеротерапія вен. За кошти Великогаївської та Настасівської ОТГ придбано апарат для ВАК терапії та матрац для підігріву операційного столу. Дякуючи меценатам в хірургічний відділ придбано апарат УЗД та апарат для біозварювання живих тканин ЕК-30М. Сьогодення диктує свої умови виживання медичних закладів на ринку медичних послуг. Деякі “гарячі голови” кажуть, що Тернопільська районна лікарня не має перспективи, але колектив, зокрема хірургічного відділу, доказує зворотнє. Звичайно, своєчасна виплата заробітної плати є пріоритетною, але без впровадження новітніх методів лікування та діагностики захворювань – це лише відтермінування закриття медичного закладу. Надзвичайно болючим питанням є плинність медичних кадрів, особливо серед медичних сестер, через мізерну заробітню плату.

Нам 10 років! Незважаючи на всі труднощі та перепетії, колектив хірургічного відділу Тернопільської ЦРЛ з оптимізмом дивиться в майбутнє. І в переддень Нового 2020 року, світлого свята Різдва Христового, ми вітаємо наших пацієнтів, усіх жителів Тернопільського району. Бажаємо міцного здоров’я, злагоди в родині та побільше позитивних емоцій. Зі своєї сторони, ми будемо робити все від нас залежне, щоби Ваше перебування в нашому відділі було максимально комфортним та безболісним.

Володимир Лісовський, завідувач хірургічного відділу КНП ТРР «Тернопільська центральна районна лікарня, депутат Тернопільської обласної ради, житель новоствореної Великобірківської ОТГ.