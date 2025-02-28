20-тернополянин серед затриманих у справі про нелегальне переправлення ухилянтів через кордон

На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через українсько-словацький кордон. Операцію провели оперативники Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Захід» та Чопського прикордонного загону спільно з Нацполіцією, спецпідрозділом «КОРД» та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Організатори залучили керівника приватного підприємства з пасажирських перевезень, від імені якого до системи «Шлях» вносили дані про чоловіків, які фактично не мали права на виїзд за кордон. Вартість такої «послуги» становила від 3000 до 4000 доларів США.

Щоб уникнути проблем на кордоні, 40-річний ужгородець, який очолював злочинну групу, намагався підкупити прикордонника Чопського загону. Він пропонував військовослужбовцю 7000 доларів США за сприяння в незаконному переправленні ухилянтів через пункт пропуску «Ужгород». Однак прикордонник відмовився і повідомив про спробу підкупу керівництву.

Організатора схеми затримали в Ужгороді під час передачі хабара. У цей же час у пункті пропуску «Ужгород» оперативники зупинили мікроавтобус української реєстрації, за кермом якого був 20-річний житель Тернопільщини – один зі співорганізаторів злочину. Він намагався перевезти через кордон одного з «клієнтів».

Крім того, у Тернопільській області правоохоронці виявили ще двох чоловіків, які планували виїхати за підробленими документами як водії міжнародних перевезень. Їхні дані також були внесені до системи «Шлях».

Організатору схеми оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та ч.3 ст.369 ККУ («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 402 724 гривень.

Тернополянину-водієві мікроавтобуса повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ. Його також взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави у 121 120 гривень.

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, затримали та помістили до спецприміщення Чопського прикордонного загону. Його відповідальність визначатиметься за ст.204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»).

Слідчі дії тривають.