У Чорткові засяяв хрест і прапор на горі Юрчинських

У Чорткові завершили встановлення підсвітки хреста та прапора на горі Юрчинських. Роботи виконало комунальне підприємство «Міськсвітло».

Освітлення повністю автономне – воно працює від сонячних панелей та акумулятора, що дозволяє функціонувати без підключення до електромережі.

Цей проєкт є частиною ініціативи «Сонячний Чортків», у межах якої місто вже отримало 908 сонячних панелей загальною потужністю 315 кВт. Реалізацією програми займається КП «Агенція місцевого економічного розвитку».