У Тернополі затримали чоловіка, який побив чужу жінку і вкрав у неї телефон

Повертаючись пізно вночі з роботи, тернополянка помітила, як за нею слідом йде невідомий молодий чоловік. Жінка взяла до крук телефон, аби у випадку небезпеки зателефонувати рідним, проте не встигла.

-Зловмисник наздогнав жертву вже біля її будинку, – розповів слідчий Тернопільського відділу поліції Володимир Дяків. – Вдаривши ногою по руці, вибив у потерпілої телефон, далі удар прослідував у голову – і нападник вхопив сумочку.

Жінка не розгубилася й одразу зателефонувала в поліцію. Наряд патрульних прибув на виклик. Їм потерпіла описала грабіжника, адже встигла його роздивитися.

Буквально через декілька хвилин особу, схожу що за описом потерпілої, поліцейські помітили поблизу залізничного вокзалу. З’ясувалося, це нападник.

Лиходія затримали в порядку статті 208 КПК. Ним виявився раніше судимий 32-річний житель обласного центру. Вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу.

Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу. Поліцейські також перевіряють затриманого на причетність до вчинення інших протиправних діянь.