Хвилина мовчання на честь Миколи МИКОЛІВА

Микола МИКОЛІВ був турботливим батьком, який любив проводити час із синами за грою в шахи, малюванням та риболовлею. Допомагав дітям з уроками, завжди знаходив час для родини.

У мирному житті працював охоронцем у Тернополі, але коли почалася повномасштабна війна, без вагань став на захист України у складі гірсько-штурмової роти.

“Він вірив у перемогу, йшов до неї”, – згадує мама Галина про сина, який мужньо виконував бойові завдання в найгарячіших точках фронту.

13 червня 2023 року Микола загинув під час танкового обстрілу біля Берестового на Донеччині. Йому було лише 35…

За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя” (посмертно).

У глибокій скорботі залишились мама Галина, дружина Людмила та сини Олександр і Ярослав, які пишаються своїм татом і бережуть про нього світлу пам’ять.