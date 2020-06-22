22 червня: за добу на Тернопільщині коронавірус підхопили 40 людей

Станом на 22 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1728 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1582 випадки – дорослі, 146 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1076 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).



❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 338 (97 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 86 (66 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 26 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 70 (32 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 5 (4 одужало);

– Козівський район – 58 (25 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 421 (333 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 59 (19 одужало);

– Монастириський район – 195 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (6 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (16 одужало);

– Тернопільський район – 98 (24 одужало);

– Чортківський район – 70 (55 одужало);

– Шумський район – 194 (128 одужало, 7 летальних).



За попередню добу:

✅видужало 10 осіб

✅проведено 184 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 40 випадків зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (25 осіб)



⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Баворів – 1



⭕️Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 2



⭕️Козівський район (2 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Геленки – 1



⭕️Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Грибова – 2

• с. Михайлівка – 1

• с. Нападівка – 1



⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Коновиця – 2



⭕️Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2

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