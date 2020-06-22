Незвичні зустрічі при молитві в Інстаграм зі священником о. Василем Германюком

Вже понад два з половиною роки як о.Василь Германюк розпочав щоденні онлайн-трансляції ранкових та вечірніх молитов у Instagram. На даний момент підписників у отця шість тисяч. Найбільше доєдналося вірян саме у час загострення проблем з коронавірусом.

Задум #молитвавінстаграм постійно вдосконалюється. У своїх stories священник, час від часу, організовує екскурс-тури містечком Скали-Подільської. Кожного вечора запрошує до спільних ефірів мирян і священнослужителів, які постійно є присутніми на онлайн молитвах. Отець запровадив «Coffee-break» у Zoom для кращої нагоди познайомити спільноту одні з одними. Також ініціює ідею знайомств «парафіян» з-поміж собою, кучкуючись по містах з яких люди об’єднуються на запрошення отця Василя. Адже це дозволяє творити нові дружби і відчуття підтримки з боку тих, які моляться одні за одних, немов кажучи: «Ти не сам (-а), я тебе завжди підтримаю…»

На днях священнослужитель запросив своїх скалецьких парафіян на Молебень до Христа Чоловіколюбця, опісля якого всі дружно зібрались за кавою, щоб поспілкуватися і весело, з Богом, провести час. Трансляція молитви того вечора була незвичною та надзвичайно згуртовуючою на прославу Божу. Ось які коментарі були від присутніх на експромт-заході і від глядачів вечірнього ефіру молитви в Інстаграм:

«Дещо незвичний формат зустрічі у прославі Божій мали парафіяни Скала-Подільської УГКЦ, що моляться з отцем Василем в Інстаграм. Неодноразово були свідчення, що спільна молитва має більшу силу. Ми звикли прославляти Господа у Храмі. Та отець Василь вчить нас гуртуватися у спільноту і за межами Храму. Особисто я, отримала море позитивних емоцій від такої бесіди. Зустрічаючи парафіян в Храмі на Богослужіннях, в такий, знаєте, «офіційний» спосіб не завжди є можливість поспілкуватися та познайомитися ближче. Дякую отцеві за те, що єднає нас у молитві, а спільноті за щирість та підтримку. Ми всі різні, але прослава Божа у різний спосіб та молитва єднає нас», – Вікторія Мармус (Скала-Подільська)

«Дякуємо Вам отче за таку зустріч. Було цікаво, весело і затишно. Всім дуже сподобалось, воно того варте», – Людмила Воронюк (Скала-Подільська)

«Завжди наповнюють позитивною енергетикою такі зустрічі. Спасибі Вам @hvmnew , Було цікаво», – Олеся Москавлюк (Скала-Подільська)

«Ви великі молодці!!! Спів прекрасний. Ефір получився чудовим. Я приємно вражена від почутого і побаченого. Хай Господь Бог усіх Вас береже», – Лілія Пиріжок (с.Кобиловолоки)

«Дуже гарний ефір, дякуємо отче, що кожного разу Ви придумуєте для нас щось цікаве і нове», – Ірина Боднар (Chicago, Illinois)

Отець Василь запрошує підписуватися на його сторінку і гуртуватися молитовно, підтримуючи на дусі одні одних, молячись за вирішення різноманітних клопотів та потреб одні одних. Запрошує гуртуватися в подяці Господеві, перепросьбі за гріхи, прославній молитві та проханнях до Творця.

https://www.instagram.com/hvmnew/





