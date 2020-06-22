У Тернополі маршрутка переїхала пасажирку, яка з неї випала

Подія сталась 20 червня в м. Тернополі по вул. вул. Острозького. Близько 15.00 годин, на зупинці громадського транспорту «Міська поліклініка №1» перебував маршрутний автобус №8. Водій транспортного засобу, не переконавшись в тому, що у проході відсутні пасажири, а двері зачинені, розпочав рух. Внаслідок таких дій з маршрутки випала пасажирка, жителька села В. Березовиця Тернопільського району.

36-річну потерпілу з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.