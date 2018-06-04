На Тернопільщині батьки таки добились звільнення неугодного директора школи

Рішенням сесії Почаївська міська рада від 4 червня Почаївському міському голові доручено звільнити директора Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Варвару Кухаревич. Дане рішення підтримало 18 депутатів з 21 присутніх, 2 утрималися, – про це повідомляє депутат міської ради Тарас Паляниця.

Нагадаємо, у Почаєві батьки школярів збунтували через безгосподарний, затяжний ремонт єдиної міської школи, де навчається понад 1100 учнів.

Наприкінці минулого літа дирекція повідомила батьків, що школа отримала кошти для перекриття та ремонту старого корпусу, а тому учням доведеться якийсь час потіснитися в початковій школі. Про ремонтні роботи дирекція публічно не звітувала, а тому в батьків назрівало чимало запитань, а ще більше — невдоволення. Якось батьки масово зібралися біля зачиненого корпусу, просили показати виконані роботи, а оскільки їх не впускали до приміщення, викликали поліцію. Коли ж увійшли, то жахнулися від побаченого, бо до початку ремонту стан будівлі був набагато кращий…