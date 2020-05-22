10:00 | 22.05.2020
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Новини Тернополя 

Засобами індивідуального захисту медзаклади Тернопільщини забезпечені на 84%

Irena 0 Views Прокоментуй!

Про це повідомили прес-службу в обласному Штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в Тернопільській області.

Щодо стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я та медпрацівників, то загалом в медзакладах станом на 21 травня в наявності:
🔶 169 – апаратів для штучної вентиляції легень, що складає 80% від потреби;
🔶 578541 – комплектів засобів індивідуального захисту медпрацівників;
🔶 61165 дезінфекційних засобів.

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