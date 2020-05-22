За минулу добу в Тернопільській області медики тричі виїжджали на виклики з підозрою на COVID-19

21 травня. Обласний Штаб: За добу в області здійснено 3 виїзди до людини з підозрою на COVID-19✅



Їх госпіталізовано.



Про це повідомили прес-службу в обласному Штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в Тернопільській області.



Впродовж доби, станом на 21 травня, здійснено 265 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, у тому числі:

🔼 3 виклики з підозрою на COVID-19, з яких 3 особи госпіталізовано.

🔼 Здійснено 63 виїзди мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 441 зразок біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.



Всього з початку епідемії 📈:

– здійснено 265 виїздів бригад екстреної медичної допомоги на виклики з підозрою на COVID-19 за якими госпіталізовано 253 особи;

– здійснено 1709 виїздів мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 10072 зразки біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.

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