23 квітня: у Монастириському районі 170 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 22 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 170 осіб:

м.Монастириська – 87,

с.Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),

с.Швейків – 14,

с.Ковалівка – 13 (1 летальний),

с.Гончарівка – 8,

с.Устя-Зелене – 5,

с.Бертники, с.Дубенка, с.Велеснів – 3,

с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Красіїв, с.Доброводи, с.Криниця, с.Задарів – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Нова Гута, с.Заставці, с.Лука – 1.

В їх числі медперсоналу – 43 (11 лікарі, 32 медсестри та фельдшери), діти – 7.

Всього обстежено в р-ні – 978.

В Монастириському шпиталі – 32 (2 – важкий стан, 16 – середній, 14 – легкий).

В Тернопільській лікарні – 2 (середній стан).

102 інфікованих на самоізоляції (легка форма).

Одужали – 32 (в т.ч. лікарі – 6, медсестри – 10, діти – 3).