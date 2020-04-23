23 квітня: у Монастириському районі 170 осіб інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу на 22 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 170 осіб:
м.Монастириська – 87,
с.Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),
с.Швейків – 14,
с.Ковалівка – 13 (1 летальний),
с.Гончарівка – 8,
с.Устя-Зелене – 5,
с.Бертники, с.Дубенка, с.Велеснів – 3,
с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Красіїв, с.Доброводи, с.Криниця, с.Задарів – 2,
с.Чехів, с.Коржова, с.Нова Гута, с.Заставці, с.Лука – 1.
В їх числі медперсоналу – 43 (11 лікарі, 32 медсестри та фельдшери), діти – 7.
Всього обстежено в р-ні – 978.
В Монастириському шпиталі – 32 (2 – важкий стан, 16 – середній, 14 – легкий).
В Тернопільській лікарні – 2 (середній стан).
102 інфікованих на самоізоляції (легка форма).
Одужали – 32 (в т.ч. лікарі – 6, медсестри – 10, діти – 3).