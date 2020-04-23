У Монастириській лікарні хворому на коронавірус врятували ногу

Сьогодні, 23 квітня, у КНП “Монастириська центральна районна лікарня” хворому на коронавірусну інфекцію, який знаходиться на лікуванні з 30.03.2020 р. з супутніми діагнозами ішемічна хвороба серця та миготлива аритмія стало гірше.

У нього виникла тромбоемболія поверхневої стегнової та підколінної артерії. Спільними зусиллями судинного хірурга Тернопільської університетської лікарні Будніка Д.Ю. та місцевої хірургічної операційної бригади: хірурга Ференца В.В., анестезіолога Маркевича В.М., анестезистки Вислоцької О.В., операційної медичної сестри Яценик У.Я. проведено операцію емболтромбоектомію.

На даний момент стан хворого задовільний, прогнози чудові, ногу врятовано, – повідомляють у медичному закладі.