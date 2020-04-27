Станом на 27 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 612 випадках діагноз лабораторно підтверджений (573 випадки – дорослі, 39 випадків – діти), з них 10 летальних.

Видужало 70 осіб (м. Тернопіль – 6, Козівський район – 2, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Бучацький район – 1, Монастириський район – 50, Заліщицький район – 5).

За попередню добу офіційно підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: Чортківський район (3 особи):

• с. Ромашівка – 3 Монастириський район (1 особа):

• с. Задарів – 1 Шумський район (1 особа):

• с. Рохманів