Обнова Чортківського костелу: заклик чути Боже Слово вирізьблене на новому амвоні в його Рік

У великодній час костел святого Станіслава, мученика і єпископа Кракова, та Матері Божої Цариці Святого Розарію у Чорткові діждався ошатної обнови – нового амвону. Про це з великою духовною радістю повідомив на своїй сторінці у Facebook вікарій (священник-помічник настоятеля) римо-католицької парафії Віталій Садвар, – про це повідомляє ЧортківСіті.

Одразу ж у перших рядках він зазначив, що то – дар храмові і парафії від родини Дичковських, пані Тетяни та пана Яцека, батьків світлої пам’яті міністранта Петера Дичковського. Як додала згодом у коментарі одна з найактивніших парафіянок костелу пані Ольга Щербакова, не зайвим буде пояснити, що міністранти – це хлопці, котрі за спеціальним навчительством прислуговують священникові під час Служби Божої. Саме таким був і покійний Петер Дичковський, рання смерть якого до болю сколихнула уми й серця не тільки римо-католицької громади, а й усього міста.

– Торік напередодні Великодня завдяки подружжю Дичковських наш костел отримав новий престіл, – розповіла пані Ольга. – А ось тепер – амвон, – продовжила. – То – справжні витвори сакрального мистецтва, виготовлені за попереднім професійним проєктом. І провадив ті зв’язки власне наш отець Віталій.

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

Як простежується на ось цих фотознімках, на передній центральній частині амвону вирізьблено слова зі Святого Письма: «Істинно, істинно кажу вам: хто слухає Моє слово і вірує в Того, хто Мене послав, має життя вічне» (Іоанн 524).

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

Чому саме це? Отець Віталій у своєму пості наголошує, що нинішній 2020-й рік є Роком Божого Слова: «На Другому Ватиканському Соборі було підкреслено, що ми на Літургії споживаємо з двох столів – зі столу Божого Слова і столу Євхаристійного Пресвятого Тіла і Крові. Прийняте Слово Господнє провадить до Живого Бога в Євхаристії».

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

Справа амвон (проповідальниця, казальниця) має вирізьблену скульптурну фігурку святого Станіслава-мученика, єпископа, покровителя храму.

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

А зліва – монаха-домініканця, котрий роздумує над Святим Писанням. І все це глибоко символічно, з не менш глибинною «прив`язкою» власне до Чортківського костелу та його громади.

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

А на правій бічній частині є напис від родини Дичковських: «У любові немає смерті», де у вражаючій, здавалось би, простоті закодовано мегабайти філософських роздумів.

Варто сказати, що над новітнім вівтарем та й амвоном теж трудилися означені отцем Віталієм митці-столяри Євген Храпливий та Ігор Дурош. Отож, це їх майстровитим рукам та глибоко духовним душам – ще й який респект!

Фото зі сторінки отця Віталія Садварі у Facebook

– А ось вівтар та амвон, що служили храму донедавна, творилися-різьбилися нашим довголітнім (1992-2000 роки) костельним (старшим братом). Пречудовим столярем Зеновієм Яворським, – принагідно деталізує Ольга Щербакова.

І пригадує, як в 1997-му, на прохання тодішнього настоятеля храму Яна Пйонтковського, креслення було виконано і надіслано факсом до Чорткова якимсь інженером з Любліна.

– Наразі і той престіл, і амвон передано до костелу в село Залісся, – додає на завершення розмови.