На Тернопільщині 70 людей, в яких був COVID-19, одужали

70 ЛЮДЕЙ З COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ОДУЖАЛИ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 70 людей

🔹Монастириський район – 50

🔹Тернопіль – 6

🔹Заліщицький район – 5

🔹Кременецький район – 3

🔹Козівський район – 2

🔹Зборівський район -1

🔹Тернопільський район – 1

🔹Бережанський район – 1

🔹Бучацький район – 1

Нагадаємо, станом на 27 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 612 випадках діагноз лабораторно підтверджений (573 випадки – дорослі, 39 випадків – діти), з них 10 летальних.