На Тернопільщині 70 людей, в яких був COVID-19, одужали
70 ЛЮДЕЙ З COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ОДУЖАЛИ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 70 людей
🔹Монастириський район – 50
🔹Тернопіль – 6
🔹Заліщицький район – 5
🔹Кременецький район – 3
🔹Козівський район – 2
🔹Зборівський район -1
🔹Тернопільський район – 1
🔹Бережанський район – 1
🔹Бучацький район – 1
Нагадаємо, станом на 27 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 612 випадках діагноз лабораторно підтверджений (573 випадки – дорослі, 39 випадків – діти), з них 10 летальних.