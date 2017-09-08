“Виділити житло сиротам”. Тернополяни зареєстрували чергову петицію
На сайті Тернопільської міської ради в розділі “Петиції” тернополяни зареєстрували прохання виділити житло сиротам.
Автор петиції —
У місті Тернополі на черзі за житлом перебуває 15 сиріт вже від 10 до 15 років, але ситуація не змінюється, сироти надалі позбавлені права на отримання житла згідно закону України.
Своїх голосом Ви голосуєте, щоб щороку з міського бюджету Тернополя виділяти кошти або житло сиротам, які перебувають на черзі по отриманню житла при міській раді. Сироти в свою чергу зобов’язані мати стабільний заробіток і внести 10-15% від вартості житла у бюджет міста або забудовнику.
До кінця збору підписів залишилося 29 днів. Станом на 8 вересня петицію підписали 14 осіб із 300 необхідних. Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, то міська рада візьме її на розгляд.