Щойно на хабарі правоохоронці затримали ще одну людину тернопільського мера?

Як стало відомо “Погляду” з надійних джерел, щойно правоохоронці на хабарі затримали директора комунального підприємства “Місто” Петра Сорівку .

Зауважимо, що саме ця людина керує розробленням графічних матеріалів для подальшої подачі їх в Центр надання адміністративних послуг з метою виготовлення паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди. До слова, Петро Сорівка лише нещодавно очолив дане управління. За інформацією сайту ГІП, отримавши благословіння міського голови та головного архітектора, Сорівка одразу став вірним слугою на захисті корупційних схем останніх.

Після узгодження підприємцем своїх намірів на розміщення кіоска (ТС) КП «Місто» береться за виготовлення графічних матеріалів, які потрібні для виготовлення паспорта прив’язки для встановлення ТС, бере за це офіційну оплату. Однак, перед тим, як виготовити графіку на тимчасову споруду, Петро Сорівка ставить до відома одіозного Бесагу, той у свою чергу взнає у “рішал” із міської ради чи за дане місце на розміщення ТС хтось інший не заніс «подяку». Якщо «подяка» від іншого претендента уже зайшла куди потрібно, пан Бесага дає команду слухняному та покірному Сорівці відмовити підприємцю, хоча у повноваження Бесаги це не входить. Сорівка, без жодного адекватного та чіткого пояснення відмовляється зробити графіку за виконання якої офіційно оплачені кошти. Петру Сороківці потрібно віддати належне за собачу вірність Василю Бесазі та готовність піти на будь-яке правопорушення заради збереження теплого хлібного місця директора комунального підприємства «Місто», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, так в недалекому минулому на хабарі погорів заступник Сергія Надала – Володимир Камінський, згодом – однопартієць Андрій Козак.