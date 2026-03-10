У Чорткові відбулося спецпогашення марки та конверта на честь Антіна Горбачевського

5 березня у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ЗУНУ відбулося спецпогашення поштової марки та художнього конверта, присвячених адвокату, доктору права, політичному і громадському діячу, видавцю та меценату Антіну Горбачевському.

Місце проведення обрали символічно, адже колись у цій будівлі працював видатний правник. Сьогодні тут функціонує кабінет-музей адвокатури Чортківщини.

Участь у спецпогашенні взяли керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк, директор Чортківського ННІПіБ ЗУНУ Надія Кульчицька, голова студентського самоврядування інституту Яна Польова, членкиня благодійного фонду «Волонтери Чортківщини» Руслана Міщишин та заступник голови Тернопільської обласної спілки філателістів ім. І. Чернявського Василь Дідух.

На художньому конверті розміщено колаж зі світлинами адвоката, зображення його адвокатської канцелярії у Чорткові, меч із символічним написом «Ius» (у перекладі з латини — «право»), а також фрагмент газети «Діло», яку він редагував.

«Захищав — без меча. Знання і слово були його зброєю…» — так охарактеризував Антіна Горбачевського член правління Української Гельсінської спілки з прав людини О. Степаненко.

Під час заходу Олег Сиротюк наголосив, що Горбачевський брався за найскладніші справи, захищав людей, переслідуваних з політичних мотивів, долучався до створення законів для Західноукраїнської Народної Республіки, працював у дипломатичних місіях та був послом до Галицького сейму.

Про життєвий шлях і досягнення видатного уродженця села Зарубинці на Збаражчині детальніше розповіла Надія Кульчицька.

За словами Василя Дідуха, це перша поштова марка у філателії, присвячена Антіну Горбачевському, а її випуск приурочили до 170-річчя від дня народження правника.

Марка стала десятою у поштовому блоці «Відомі науковці з Тернопільщини». Раніше в межах цієї серії вийшли марки, присвячені Івану Пулюю, Софії Окуневській-Морачевській, Степану Балею, Роману Завадовичу, Стефанії Садовській, Володимиру Гнатюку, Богдану-Тарасу Гнатюку, Олександру Смакулі та Миколі Мельнику.

До марки та художнього конверта також випустили значок «Відомі науковці з Тернопільщини: Антін Горбачевський».

Тираж марки є лімітованим — 28 примірників. Випуск здійснено в межах проєкту «Власна марка» АТ «Укрпошта».