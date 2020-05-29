29 травня: в Україні — 429 нових випадків COVID-19, з них на Тернопільщині — 14

Станом на 29 травня в Україні підтвердили 22 811 випадків COVID-19. З цієї кількості 8934 людини одужали, 679 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 429 випадків.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.



Усього в Україні дослідили 337 318 зразків методом ПЛР.



Загалом захворіли 1693 дитини та 4411 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 733 пацієнтів, з них 1420 дітей та 3586 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7078 осіб, з них 273 дитини та 825 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 особи, зокрема одна дитина та 24 медики.



Із числа людей, що одужали, 2169 медпрацівників та 606 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19, серед дітей летальних випадків не зафіксовано.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 957 (555 одужали);

Волинська обл. — 863 (234 одужали);

Дніпропетровська обл. — 930 (261 одужав);

Донецька обл. — 158 (82 одужали);

Житомирська обл. — 694 (408 одужали);

Закарпатська обл. — 1147 (394 одужали);

Запорізька обл. — 431 (246 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1360 (780 одужали);

м. Київ — 2849 (597 одужали);

Київська обл. — 1535 (394 одужали);

Кіровоградська обл. — 503 (394 одужали);

Луганська обл. — 46 (39 одужали);

Львівська обл. — 1563 (361 одужав);

Миколаївська обл. — 284 (145 одужали);

Одеська обл. — 878 (182 одужали);

Полтавська обл. — 268 (244 одужали);

Рівненська обл. — 1628 (754 одужали);

Сумська обл. — 167 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1145 (884 одужали);

Харківська обл. — 1011 (235 одужали);

Херсонська обл. — 177 (155 одужали);

Хмельницька обл. — 407 (206 одужали);

Черкаська обл. — 401 (300 одужали);

Чернівецька обл. — 3259 (888 одужали);

Чернігівська обл. — 150 (55 одужали).

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