Ранок 29 травня: на Тернопільщині зафіксовано 14 нових випадків коронавірусу

За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 29 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1145 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1066 випадків – дорослі, 79 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 884 особи.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 102 (87 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 69 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 17 (14 одужало);

– Заліщицький район – 46 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 24 (20 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 392 (223 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 15 (14 одужало);

– Тернопільський район – 21 (14 одужало);

– Чортківський район – 53 (53 одужало);

– Шумський район – 138 (99 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 60 осіб, в тому числі 6 медиків

☑️проведено 649 досліджень

☑️підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (2 особи). ⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1 ⭕️Гусятинський район (2 особи):

• смт. Гусятин – 1

• с. Городниця – 1 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• смт. Товсте – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Плебанівка – 1 ⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 2

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Розтоки – 1