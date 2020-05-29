Ранок 29 травня: на Тернопільщині зафіксовано 14 нових випадків коронавірусу
За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 29 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1145 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1066 випадків – дорослі, 79 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 884 особи.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 102 (87 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 69 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 17 (14 одужало);
– Заліщицький район – 46 (40 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 24 (20 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 392 (223 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 15 (14 одужало);
– Тернопільський район – 21 (14 одужало);
– Чортківський район – 53 (53 одужало);
– Шумський район – 138 (99 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 60 осіб, в тому числі 6 медиків
☑️проведено 649 досліджень
☑️підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (2 особи).
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Гусятинський район (2 особи):
• смт. Гусятин – 1
• с. Городниця – 1
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• смт. Товсте – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Плебанівка – 1
⭕️Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 2
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Розтоки – 1