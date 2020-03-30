21:42 | 30.03.2020
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Новини Тернополя 

30 березня: У Монастириському районі 58 осіб інфіковано коронавірусом

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Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі  інфікованих коронавірусом – 58 осіб:

м.Монастириська – 36,
с.Швейків – 7,
с.Ковалівка – 6 (1 летальний),
с.Горішня Слобідка – 2,
с.Долішня Слобідка – 2,
с.Бертники -2,
с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова – по 1.

В їх числі медперсоналу – 27 (7 лікарів, 12 медсестер, 8 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель.

Дістали 110 захисних костюмів. Є 8 кисневих балонів.
Найгострішою проблемою залишається дефіцит противірусних ліків.
Через брак пробірок та шпателів для забору зразків не можемо протестувати всіх контактних.
МОЗ не реагує на запити потреб, – розповідає Павло Дронь.

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