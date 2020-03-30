30 березня: У Монастириському районі 58 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 58 осіб:

м.Монастириська – 36,

с.Швейків – 7,

с.Ковалівка – 6 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 2,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники -2,

с.Чехів, с.Гончарівка, с.Коржова – по 1.

В їх числі медперсоналу – 27 (7 лікарів, 12 медсестер, 8 мол.медсестер), 5 дітей, 2 держслужбовці, 2 поліцейські, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель. Дістали 110 захисних костюмів. Є 8 кисневих балонів.

Найгострішою проблемою залишається дефіцит противірусних ліків.

Через брак пробірок та шпателів для забору зразків не можемо протестувати всіх контактних.

МОЗ не реагує на запити потреб, – розповідає Павло Дронь.



