З епіцентру коронавірусної інфекції. Медик Монастириської лікарні розповів про роботу

Віталій Тріщук уже двадцять років працює дерматовенерологом у Монастириській лікарні, завідує лабораторією у поліклініці. З початком спалаху коронавірусної пандемії координує забір тестів для діагностики COVID-19. Місяць тому очолив Монастириську районну профспілкову організацію медичних працівників, пише Медіатор

Про ситуацію в Монастириській районній лікарні та робочі будні розповів журналістам МедіаТОР.

Нині Монастириську районну лікарню перепрофілювали у шпиталь. Загалом у медзакладі, за словами Віталія Тріщука, працює понад дві сотні персоналу. За останніми даними, у 24 медиків підтвердилася недуга. У лікарні перебуває 8 хворих, з них: троє в реанімаційному відділенні, п’ятеро – у хірургічному. Ті медики, які контактують з інфікованими, каже Віталій Іванович, працюють цілодобово.

– У кого коронавірус не підтвердився працюють у звичному режимі, решту на самоізоляції вдома. У більшості недуга проходить у легкій формі: невисока температура, сухий кашель.

Після підтвердження коронавірусу в медсестри Галини Радловської весь медичний персонал проходив тестування. Нині їхня працівниця почувається значно краще.

– Завдяки старенькому апарату штучної вентиляції легень медсестру витягнули з того світу. Її стан стабілізувався, але лікування продовжується.

Поліклінічне відділення, де зараз працює Віталій Тріщук, на карантинному режимі. Медик добирається на роботу пішки, каже, живе не далеко. Користується індивідуальними засобами захисту: маскою та рукавицями. Медустанову регулярно дезинфікують спецзасобами. У лабораторії медики працюють більш захищено, щодня проводять діагностику в середньому в півсотні людей завдяки тест-системам.

Про звільнення Віталій Тріщук навіть не задумувався. Каже, готовий робити все від нього залежне для порятунку хворих. Сам він народився в сім’ї медиків, дружина Адріана Юріївна педіатр, працює в дитячому відділенні Монастириської лікарні, брат з сестрою медики. Тому всі розуміють основне своє завдання. Єдине, що тривожить, каже, відсутність протоколів щодо лікування хворих.

– У нас зараз медики дуже згуртувалися. Для прикладу, у неділю виходили на роботу лаборанти, у яких пів ставки. Вони робили забір матеріалу для тестування коронавірусу в інших медиків. Усе дуже злагоджено.

На перших порах, каже, було занепокоєння, бо відповідних засобів захисту не було, апаратів для порятунку хворих також недостатньо. Тепер за допомогою волонтерів, активістів і меценатів забезпечено масками, рукавицями, багаторазовими й одноразовими костюмами. Але й зараз бракує респіраторів, пульсоксиметрів, дистанційних термометрів, апаратів штучної вентиляції легень.

Якщо вдасться локалізувати спалах коронавірусу, каже Віталій Тріщук, Монастириська лікарня справиться. Інакше, доведеться залучати спеціалістів, медустанови інших районів.