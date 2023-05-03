21:45 | 3.05.2023
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Новини Тернополя 

4-6 травня на Бродівському шляхопроводі буде ускладнений рух транспорту

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Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації продовжують виконувати активні поточні ремонти дорожнього покриття.

Так, з 4 травня у зв’язку з ремонтними роботами на Бродівському шляхопроводі буде складний рух транспортних засобів. Роботи розпочнуться о 09:00 год.

На вказаному об’єкті проводитимуть фрезерування аварійних ділянок проїзної частини шляхопроводу упродовж двох днів.

За сприятливих погодних умов, 5-6 травня тут заплановано виконати роботи з асфальтування зазначеної проїжджої частини вулиці.

Просимо водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.

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