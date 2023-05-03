4-6 травня на Бродівському шляхопроводі буде ускладнений рух транспорту
Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації продовжують виконувати активні поточні ремонти дорожнього покриття.
Так, з 4 травня у зв’язку з ремонтними роботами на Бродівському шляхопроводі буде складний рух транспортних засобів. Роботи розпочнуться о 09:00 год.
На вказаному об’єкті проводитимуть фрезерування аварійних ділянок проїзної частини шляхопроводу упродовж двох днів.
За сприятливих погодних умов, 5-6 травня тут заплановано виконати роботи з асфальтування зазначеної проїжджої частини вулиці.
Просимо водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.