4-6 травня на Бродівському шляхопроводі буде ускладнений рух транспорту

Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації продовжують виконувати активні поточні ремонти дорожнього покриття.

Так, з 4 травня у зв’язку з ремонтними роботами на Бродівському шляхопроводі буде складний рух транспортних засобів. Роботи розпочнуться о 09:00 год.

На вказаному об’єкті проводитимуть фрезерування аварійних ділянок проїзної частини шляхопроводу упродовж двох днів.

За сприятливих погодних умов, 5-6 травня тут заплановано виконати роботи з асфальтування зазначеної проїжджої частини вулиці.

Просимо водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.