40-річну жительку села Тернопільського району поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки

Зловмисниця не вперше потрапляє у поле зору співробітників Тернопільського районного відділення поліції. Слідчі скерували до суду вже не одне кримінальне провадження за фактами крадіжок, вчинених жінкою. Проте остання не перестає криміналити.

До правоохоронців звернулася ще одна потерпіла. Зі слів жительки Довжанки, з її будинку зникла чимала сума грошей. Зловмисниця зайшла до помешкання, скориставшись тим, що двері не були зачинені.

Оперативники встановили, що до таємного викрадення грошей причетна раніше судима односельчанка потерпілої. У скоєному зловмисниця зізналася. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 185 ККУ.