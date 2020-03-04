На Тернопільщині листоноша привласнила більше 25 000 гривень

Правоохоронці Борщівського віддення поліції викрили жительку району, яка, працюючи листоношею, привласнювала пенсії та соціальні виплати громадян. Загалом жінці вдалося «заробити» більше 25000 гривень.

Поліцейські встановили, що 52-річна жителька району обшахраювала десять місцевих мешканців привласнивши їх кошти. Вона вносила у відомості неправдиві дані про ніби-то отримання та видачу грошей законним власникам. Коли один із пенсонерів не отримав виплату, запідозрив щось не ладне й повідомив про подію правоохоронців.

У скоєних протиправних діях жінка зізналася. Частину привласнених коштів вона витратила, частину правоохоронці вилучили.

Наразі поліцейські перевіряють причетність краянки до скоєння аналогічних дій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 – привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Триває слідство.

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