Кам’яниця у Бережанах, в якій колись була крамниця з колоніальними товарами (Фото)

Саме у цій кам’яниці датованій від 1720 та перебудованій у 1889 містилась крамничка з колоніальними (східними, імпортними) товарами від родини Сигалів. Можлива дата відкриття 1890, як зазначено на одному із рекламних щитів.

Перше фото зроблене між 1917-1918 роками. На рекламному щиті читаємо R.Sygall. На другому фото 20-х років попереднього століття бачимо зміну на Leon Sygall. Вочевидь, ще одна міцна торгова династія Бережан до початку Другої світової.

Мода на східну культуру та екзотичний крам з колоній європейських держав не вщухала майже ніколи. Кава, чай, спеції, вина, шоколад, прянощі – типовий набір товарів у крамницях даного взірця. На рекламних щитах 20-х років читаємо надпис “AIDA” – маркетинговий хід, паралелі з шедевром Верді? чи популярна назва одного із видів краму? Загадкової атмосфери додає оригінальний балкон з кронштейнами-грифонами, а також гасовий ліхтар в оточенні декоративних деревець. Ось вона, краплина східної екзотики від родини Сигалів у торговому просторі Бережан минулого століття. Михайло Музичка