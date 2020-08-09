9 серпня у Тернопільській області підтверджено 32 випадки зараження COVID-19
Станом на 09 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3287 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3010 випадків – дорослі, 277 випадків – діти), з них 41 летальний. Видужало 2085 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2549, з яких 1075 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 47 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1474 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 75 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 892 (313 одужало, 2 летальних, 577 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 122 (72 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 24 (19 одужало, 5 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 142 (102 одужало, 2 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 103 (64 одужало, 39 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 77 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 175 (119 одужало, 2 летальний, 54 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 36 (26 одужало, 10 продовжують хворіти);
– Козівський район – 81 (69 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 452 (427 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 260 (225 одужало, 5 летальних, 30 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 41 (21 одужало, 20 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 57 (37 одужало, 20 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 227 (123 одужало, 2 летальних, 102 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 229 (83 одужало, 146 продовжують хворіти);
– Шумський район – 228 (199 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 34 особи;
✅проведено 399 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 32 випадки зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (14)
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Язловець – 1
⭕️Гусятинський район (1 особа):
• с. Коцюбинці – 1
⭕️Заліщицький район (3 особи):
• с. Бедриківці – 2
• с. Колодрібка – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Озерна – 1
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
⭕️Теребовлянський район (2 особи):
• с. Багатківці – 1
• с.Ілавче – 1
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• смт. Велика Березовиця – 1
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Росохач – 1
• с. Угринь – 2
⭕️Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1