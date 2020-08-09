9 серпня у Тернопільській області підтверджено 32 випадки зараження COVID-19

Станом на 09 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3287 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3010 випадків – дорослі, 277 випадків – діти), з них 41 летальний. Видужало 2085 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2549, з яких 1075 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 47 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1474 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 75 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).