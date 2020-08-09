У Тернополі горів бар на воді (фото)

Сьогодні вночі, 9 серпня, близько 5 години загорілася прибудова ресторану «Бухта Бар», що знаходиться в м. Тернопіль по вулиці Чумацька.

До місця виклику одразу направили два чергові караули пожежно-рятувального загону Управління та працівників оперативно-координаційного центру. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить літня тераса закладу, існувала загроза перекидання вогню на основну будівлю.

Площа пожежі на момент прибуття підрозділів складала 20 метрів квадратних. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборців о 05:49 пожежу локалізовано, а о 6:38 повністю ліквідувати.