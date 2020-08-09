09:02 | 9.08.2020
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Колектив компанії “КРЕАТОР-БУД” вітає колег з Днем Будівельника

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Найщиріші вітання усім Людям, які носять почесне звання Будівельник ! У своє професійне свято колектив компанії КРЕАТОР-БУД вітає своїх колег. Нехай нелегка, але надважлива справа, яка споконвіку вважалась однією з найважливіших і найдостойніших професій, приносить радість від результату. А результатом спільної роботи будуть цікаві, оригінальні і неповторні архітектурні споруди. Творіть, любіть те, що будуєте. Нехай будинки, зведені Вашими руками, будуть осередком затишку, комфорту та любові для українських сімей. А те, що  Ви будуєте, стане гордістю та окрасою України. Миру, добра, здоров’я Вам та Вашим родинам!

З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ, КОЛЕГИ БУДІВЕЛЬНИКИ!

З поваго, девелоперська компанія КРЕАТОР-БУД

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